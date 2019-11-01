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"Başarısızlığın bedeli var" demişti! Konyaspor'dan Kocaman açıklaması

Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Eyüpspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Maçın ardından Kocaman, "Başarısızlığın bir bedeli var. Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder" ifadelerini kullanmıştı. Konyaspor'dan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.

SPOR 31.10.2019, 13:35
"Başarısızlığın bedeli var" demişti! Konyaspor'dan Kocaman açıklaması
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KONYASPOR yaptığı açıklamada Teknik Direktör Aykut Kocaman'a destek verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkındayız." ifadeleri kullanıldı.

İşte Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Türkiye Kupası'ndan elenmemiz beklemediğimiz bir durumdu. Bir üst tura çıkamamak hem bizi hem de camiamızı derinden üzdü. Başta Sayın Hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız.

Son haftalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor.

"AYKUT KOCAMAN'IN YANINDAYIZ"

Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda teknik heyetimizle gerekli istişareleri yapıyoruz. Bu istişareler neticesinde yol haritamızı belirledik. Şu an için ara transfer dönemine kadar elimizdeki kadro ile mücadele edip en iyisini yapmak zorundayız.Bu süreçte camiamızla birlikte omuz omuza vererek dünü bir kenara bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna kadar Süper Lig'de oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız. Bu vesileyle Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, her zaman olduğu gibi yine müsabakanın son düdüğüne kadar takımımıza destek vermelerini istiyoruz."

KOCAMAN: BAŞARISIZLIĞIN BİR BEDELİ VAR

Kocaman, Eyüpspor'a elendikleri maçın ardından, "Eyüpspor'u canla başla mücadele ettiği için canı gönülden kutluyorum. Konyaspor bugün 120 dakikada 150 kilometreye yakın koştu. Ortalama mesafe olarak bu maç için yüksek bir mesafe ancak hemen hemen aynı durumda direnen bir Eyüpspor vardı. Maçı sürekli uzatmayı başaran en sonunda da istediğini elde eden bir takım vardı. A'dan Z'ye hak ettiklerini söyleyebilirim. Kupa hedeflerimizden biriydi. Kupayı önemsiyorum. Ya topu çok hızlandırmamız gerekiyordu ya da kuvvetli driplinglerle topu hızlandırmamız gerekiyordu. İkisini de yapamadık. Tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın tümünde turu geçebilecek hiçbir şey yapamadık. Futbolda her şeyin bir bedeli var. Konyaspor adına üzgünüm. Bu bedel bir şekilde ödenmeli. Beklediğimiz bir şey değildi. Başarısızlığın da bir bedeli var. Genel olarak ciddi sıkıntılı bir durum. Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder" demişti.

#konyaspor #Ziraat Türkiye Kupası #maç #Aykut Kocaman
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