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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Başarı için sabır gerekiyor

Efes'in Hırvat antrenörü Velimir Perasovic, Lacivert-Beyazlılar ile Koraç Kupası'nın kazanıldığı yıllardaki gibi bir başarıyı kendilerinin de yaşamayı çok istediğini söyledi ve ekledi: "Kadroda çok fazla giden isim olmasıyla birlikte 12 tane de yeni oyuncumuz var. Yeni baştan oluşmuş bir takım olarak büyük zaferlere ulaşmak için biraz daha sabıra ihtiyacımız var

Başarı için sabır gerekiyor

Efes'in Hırvat antrenörü Velimir Perasovic, Lacivert-Beyazlılar ile Koraç Kupası'nın kazanıldığı yıllardaki gibi bir başarıyı kendilerinin de yaşamayı çok istediğini söyledi ve ekledi: "Kadroda çok fazla giden isim olmasıyla birlikte 12 tane de yeni oyuncumuz var. Yeni baştan oluşmuş bir takım olarak büyük zaferlere ulaşmak için biraz daha sabıra ihtiyacımız var

10 Ekim 2017 Salı 20:04
Başarı için sabır gerekiyor
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ANADOLU Efes'in hocası Velimir Perasovic, Karar gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Efes'in başında Euroleague'de başarılı bir performans sergileyen Hırvat koç, bu sene de play-offlara kadar gidip sonuna kadar mücadele etmek istediklerini söyledi. Efes'in Hırvat antrenörü Velimir Perasovic, Lacivert-Beyazlılar ile Koraç Kupası'nın kazanıldığı yıllardaki gibi bir başarıyı kendilerinin de yaşamayı çok istediğini söyledi ve ekledi: "Kadroda çok fazla giden isim olmasıyla birlikte 12 tane de yeni oyuncumuz var. Yeni baştan oluşmuş bir takım olarak büyük zaferlere ulaşmak için biraz daha sabıra ihtiyacımız var

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başarı sabır gerekiyor
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