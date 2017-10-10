Başarı için sabır gerekiyor

ANADOLU Efes'in hocası Velimir Perasovic, Karar gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Efes'in başında Euroleague'de başarılı bir performans sergileyen Hırvat koç, bu sene de play-offlara kadar gidip sonuna kadar mücadele etmek istediklerini söyledi. Efes'in Hırvat antrenörü Velimir Perasovic, Lacivert-Beyazlılar ile Koraç Kupası'nın kazanıldığı yıllardaki gibi bir başarıyı kendilerinin de yaşamayı çok istediğini söyledi ve ekledi: "Kadroda çok fazla giden isim olmasıyla birlikte 12 tane de yeni oyuncumuz var. Yeni baştan oluşmuş bir takım olarak büyük zaferlere ulaşmak için biraz daha sabıra ihtiyacımız var
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.