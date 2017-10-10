Başarı için sabır gerekiyor

ANADOLU Efes'in hocası Velimir Perasovic, Karar gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Efes'in başında Euroleague'de başarılı bir performans sergileyen Hırvat koç, bu sene de play-offlara kadar gidip sonuna kadar mücadele etmek istediklerini söyledi. Efes'in Hırvat antrenörü Velimir Perasovic, Lacivert-Beyazlılar ile Koraç Kupası'nın kazanıldığı yıllardaki gibi bir başarıyı kendilerinin de yaşamayı çok istediğini söyledi ve ekledi: "Kadroda çok fazla giden isim olmasıyla birlikte 12 tane de yeni oyuncumuz var. Yeni baştan oluşmuş bir takım olarak büyük zaferlere ulaşmak için biraz daha sabıra ihtiyacımız var