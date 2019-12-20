Başarı hikayesiyle umut oldu

Olimpiyatı hedefleyen milli atlet, "Başarı hikayemle insanlara umut olmak istiyorum. Doktorlarım 'spor yapmamalısın' dedikten sonra dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyata katılmakla başarım dünyaca ünlü başarı hikayesine dönüşüyor. İnsanlara hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum" dedi. Fenerbahçe'nin milli atleti Eruygun, kanser nedeniyle 2 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra 2017 yılında yeniden atletizme döndü. Tedavisini tamamladıktan 1 yıl sonra Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide 7.91'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Başarı öyküsüyle kanserle mücadele edenlere umut olan rekortmen sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına devam ediyor. Atletizm milli takımının Antalya kampında antrenmanlarına bireysel devam eden milli atlet,

"Bu hastalıkla mücadele etmek çok zordu ama spor bana vazgeçmemeyi öğretti. Spordan öğrendiklerim bana tedavi sürecinde yardımcı oldu. Sıkıntıları aştım, sonrasında başarılar elde ettim. Türkiye'nin ilk Balkan Şampiyonu oldum. Türkiye rekoru kırdım. İnsanlar bana başarı ihtimali vermezken bunları başardım" diye konuştu.

‘TÜM HAZIRLIĞIM OLİMPİYATA KATILMAK İÇİN’

Türkiye salon şampiyonluğunu 3 yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşadığını belirten Batuhan Buğra Eruygun, şunları söyledi: "2019 senesinde tekrar Türkiye salon şampiyonu oldum. 3 sene üst üste bunu gerçekleştirmek benim için güzel bir seri oldu. Türkiye şampiyonasından sonra sakatlık yaşadım. Kariyerim hep inişli çıkışlı oldu. Hayat da böyledir. Sakatlığımı geride bıraktım, daha güçlü olarak olimpiyata hazırlanıyorum. Bu seneki en büyük hedefim olimpiyata katılmak. Kota almak için haziran ayında 4-5 yarışa katılacağım. Tüm hazırlığım olimpiyata katılmak için."