Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, üçüncü maçında evinde Wolfsberger karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, maçı 1-0 kazandı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede tek golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci attı.



Bu galibiyetle Başakşehir, temsilcilerimiz arasında bu sezon ilk kez grup maçını kazanan ekip oldu.



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli



Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo



Maçtan dakikalar



12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.



27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.



31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.



Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.



Ponck 3. grup maçında da ilk 11'de



Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.



Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.



Avusturyalı taraftarlar maça ilgi gösterdi



Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi. Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.