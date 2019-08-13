Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir, dev turnuvaya veda etti.
SPOR 13.08.2019, 23:28 Toygar Dim
GEORGİOS Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Olympiakos'ta 55. dakikada sahneye çıkan Semedos, skoru 1-0 yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız orta saha Valbuena, 76'da kazanılan penaltı atışında topu filelerle buluşturdu ve Olympiakos'a turu getirdi.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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