banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir, dev turnuvaya veda etti.

SPOR 13.08.2019, 23:28 Toygar Dim
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
banner404

GEORGİOS Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Olympiakos'ta 55. dakikada sahneye çıkan Semedos, skoru 1-0 yaptı.

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız orta saha Valbuena, 76'da kazanılan penaltı atışında topu filelerle buluşturdu ve Olympiakos'a turu getirdi.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

#Olympiakos #Başakşehir #UEFA #Avrupa #ligi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545