Başakşehir şahlandı Kartal zirvede yara aldı!

BAŞAKŞEHİR evinde mücadeleye önde oynayarak ve pozisyon bularak başladı. Nitekim Turuncu-Mavililerin golü bulması çok uzun sürmedi.
Elia, 28. dakikada Fabri'yi avlayarak topu ağlara gönderdi. (1-0)
Maçın hakemi Halil Umut Meler ilk yarıda Medel, Caicara ve Elia'ya sarı kart gösterdi.
Başakşehir'de 45'de Mossoro sakatlanırken yerine Napoleoni oyuna dahil oldu.
Beşiktaş ikinci yarıya daha etkili oynayarak başladı ve rakip yarı alanda gol arayışlarını arttırdı.
Şenol Güneş 60'ta Tolgay'ın yerine Oğuzhan'ı oyuna aldı.
Başakşehir'de Caicara 62'de çift sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
İlerleyen dakikalarda Babel, Adriano, Medel ve Adebayor'da sarı kart gördü.
Şenol Güneş Vagner Love ve Caner Erkin hamlesi yaparken Avcı, Uğur Uçar ve Gökhan İnler'i oyuna aldı.
İlerleyen dakikalarda başka gol çıkmadı ve Başakşehir maçı 1-0 kazanarak 53 puana çıkarken Galatasarayla farkı da 1'e indirdi. Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.
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