Başakşehir şahlandı Kartal zirvede yara aldı!

İlerleyen dakikalarda başka gol çıkmadı ve Başakşehir maçı 1-0 kazanarak 53 puana çıkarken Galatasarayla farkı da 1'e indirdi. Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.

Şenol Güneş Vagner Love ve Caner Erkin hamlesi yaparken Avcı, Uğur Uçar ve Gökhan İnler'i oyuna aldı.

Beşiktaş ikinci yarıya daha etkili oynayarak başladı ve rakip yarı alanda gol arayışlarını arttırdı.

Başakşehir'de 45'de Mossoro sakatlanırken yerine Napoleoni oyuna dahil oldu.

BAŞAKŞEHİR evinde mücadeleye önde oynayarak ve pozisyon bularak başladı. Nitekim Turuncu-Mavililerin golü bulması çok uzun sürmedi.

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