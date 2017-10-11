Başakşehir mesaisi

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 8. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta başından beri bu maçın çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, dün Boşnak teknik adam Safet Susic gözetiminde idman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra yerini 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasına bıraktı. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maç yaptılar. Teknik Direktör Safet Susic, oyunu sık sık durdurarak futbolcularını uyardı. Turuncu yeşilliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
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