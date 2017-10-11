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Başakşehir mesaisi

Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi

Başakşehir mesaisi

Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 23:17
Başakşehir mesaisi
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 8. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta başından beri bu maçın çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, dün Boşnak teknik adam Safet Susic gözetiminde idman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra yerini 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasına bıraktı. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maç yaptılar. Teknik Direktör Safet Susic, oyunu sık sık durdurarak futbolcularını uyardı. Turuncu yeşilliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor
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