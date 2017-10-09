Başakşehir mesaisi

SÜPER Lig'e verilen milli ara bu hafta sona erecek. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek moralini iyice yükselten turuncu yeşilliler, deplasmanda konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına dün devam etti. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde sabah ve akşam yapılan her iki idman da oldukça neşeli geçti. Antrenmanlara milli takımlarda olan Maniatis, Tzavellas, Gassama, N'Sakala, Landel, Fofana ve Lungu katılmadı. Turuncu yeşilliler, Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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