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Başakşehir'le anlaşan Arda'ya çağrı: Gelme kardeşim

Eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, sosyal medyadan "Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Gelme kardeşim benim, gelme!" yazdı

Başakşehir'le anlaşan Arda'ya çağrı: Gelme kardeşim

Eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, sosyal medyadan "Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Gelme kardeşim benim, gelme!" yazdı

09 Ocak 2018 Salı 14:59
Başakşehir'le anlaşan Arda'ya çağrı: Gelme kardeşim
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YORUMCULUK yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;

"SENİ BAŞKA FORMAYLA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."

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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTürkiyeArda TuranGalatasaraySpor
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