Başakşehir'in golüne büyük isyan!

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasının kritik maçında Medipol Başakşehir'in Akhisarspor karşısında attığı ikinci gol büyük tartışmaları beraberinde getirdi.
Köşe gönderinde Elia pası, golün hazırlayıcısı Alparslan'a verirken, Hollandalı yıldızın topu dışardan çevirdiğine dair sosyal medyada birçok yorum yapıldı.
Başta kaleci Lukac olmak üzere Akhisarsporlu oyuncular, topun dışardan çevrildiğini öne sürerek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun itirazda bulundu.
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