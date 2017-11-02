Başakşehir'e hayat öpücüğü!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3'üncü dakikada Edin Visca'dan gelirken, Hoffenheim'ın golünü 47'nci dakikada Grillitsch kaydetti. Grubun diğer maçında ise Ludogorest Razgrad ile Sporting Braga 1-1 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından temsilcimiz Medipol Başakşehir 2, Hoffenheim 4, Sporting Braga 7, Ludogorets ise 8 puana yükseldi.



Maçtan dakikalar:

7. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Hoffenheim savunmadan çıkarken Hoogma'dan topu kapan Tunay Torun, sol kanattaki Kerim Frei'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kerim Frei, uygun pozisyonda sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Baumann meşin yuvarlağı kornere çeldi.



17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Amiri'nin ara pasına hareketlenen Kramaric, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, sağına gelen topu kornere gönderdi.



30. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Wagner, sol kanattaki Schulz'a pasını attı. Topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Schulz, sol çaprazdan meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok parmaklarının ucuyla dokunduğu topu kornere çeldi.



37. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahada Gökhan İnler'in faul beklediği pozisyonda topu kapan Kerem Demirbay, hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Kerem, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.



45. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sağ kanatta Mevlüt Erdinç, kafayla topu Caicara'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına ortasında kaleye yönelen topu, kaleci Baumann kornere attı.



47. dakikada konuk ekip öne geçti. Clichy'nin kaptırdığı topu alan Kramaric, sol kanattaki Wagner'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden sert ortasında, arka direkte Grillitsch topa vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



65. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caicara, ön direğe ortasını yaptı. Kaleci Baumann'dan önce Mevlüt Erdinç topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Caicara'nın pasında Visca, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

