Başakşehir'den Emre hamlesi

SON yıllara damga vuran Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastığı öne sürülen turuncu lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın her fırsatta "Bize önümüzdeki dönemde faydası olur" yorumu yaptığı Emre için Alanyaspor yönetimiyle temasta bulunacağı belirtildi.

LUCESCU'NUN GÖZDESİ

Devre arasındaki görüşmelerde Başakşehir, milli oyuncu için 3 milyon Euro artı Mehmet Batdal'ı önermiş, ancak Alanyaspor 5 milyon Euro bonservis talep ettiği için görüşmeler askıya alınmıştı. Aytemiz Alanyaspor formasıyla TFF 1. Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından Süper Lig’de de hep üzerine koyarak devam eden Emre Akbaba, artık milli takımın da değişmez isimlerinden. Başarılı oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından son iki aday kadroya dahil edildi. Emre'nin hazırlık maçlarında şans bulması bekleniyor.

