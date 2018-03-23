Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...

Başakşehir'den Emre hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Başakşehir'in, milli arada transfer için düğmeye bastığı ve Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba için yeniden harekete geçtiği iddia edildi

Başakşehir'den Emre hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Başakşehir'in, milli arada transfer için düğmeye bastığı ve Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba için yeniden harekete geçtiği iddia edildi

23 Mart 2018 Cuma 23:02
Başakşehir'den Emre hamlesi
banner404

SON yıllara damga vuran Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastığı öne sürülen turuncu lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın her fırsatta "Bize önümüzdeki dönemde faydası olur" yorumu yaptığı Emre için Alanyaspor yönetimiyle temasta bulunacağı belirtildi. 

LUCESCU'NUN GÖZDESİ
Devre arasındaki görüşmelerde Başakşehir, milli oyuncu için 3 milyon Euro artı Mehmet Batdal'ı önermiş, ancak Alanyaspor 5 milyon Euro bonservis talep ettiği için görüşmeler askıya alınmıştı. Aytemiz Alanyaspor formasıyla TFF 1. Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından Süper Lig’de de hep üzerine koyarak devam eden Emre Akbaba, artık milli takımın da değişmez isimlerinden. Başarılı oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından son iki aday kadroya dahil edildi. Emre'nin hazırlık maçlarında şans bulması bekleniyor. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigEmre Hamlesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor için hazırlık sınavı
Alanyaspor için hazırlık sınavı
Mesut Bakkal 54 yaşına girdi
Mesut Bakkal 54 yaşına girdi
'Geçmiş olsun' dediler
'Geçmiş olsun' dediler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim