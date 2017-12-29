Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: Onu çaldığınız için teşekkürler

MEDİPOL Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
"ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ"
Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.