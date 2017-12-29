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Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: Onu çaldığınız için teşekkürler

Medipol Başakşehir, Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için sosyal medyadan, "Onu çaldığınız için teşekkürler" dedi

Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: Onu çaldığınız için teşekkürler

Medipol Başakşehir, Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için sosyal medyadan, "Onu çaldığınız için teşekkürler" dedi

29 Aralık 2017 Cuma 17:39
Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: Onu çaldığınız için teşekkürler
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MEDİPOL Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

"ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ"

Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."

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Medipol Başakşehir
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