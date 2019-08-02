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Başakşehir'de hedef Tjaronn Chery

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Başakşehir, kiralık olarak geldiği Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Tjaronn Chery'nin peşine düştü.

SPOR 02.08.2019, 11:43 Toygar Dim
Başakşehir'de hedef Tjaronn Chery
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ŞAMPİYONLUK yarışının yine en iddialı takımlarından biri olmayı hedefleyen Başakşehir’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Turuncu-Lacivertliler, savunma hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından gözünü hücum bölgesine çevirdi. Hedefteki oyuncu tanıdık bir isim: Chery.

Geçen sezon Kayserispor’un Çin’in Guizhou takımından kiraladığı 31 yaşındaki yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile temas kuruldu.

Başakşehir, yıllık ücret konusunda Tjaronn Chery ile pazarlıkları sürdürüyor.
 

#Başakşehir #kayserispor #tjaronn #chery
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