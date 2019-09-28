Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 'farklı' geçti

SÜPER Lig'in 6. hafta açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, konuk etttiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sezona istediği başlangıcı yapamayan İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atarken, konuk Çaykur Rizespor ise bu sezon ilk kez bir maçta beş gol yedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynananan maçta ilk pozisyon 8. dakikada Medipol Başakşehir'den geldi. Caicara'nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak'ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca'yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Visca'nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen'in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in 73. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı. Çaykur Rizespor'un ofsayt beklediği golde karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, VAR hakemlerinin uyarısıyla golü verdi ve bu golle Aleksic kendisinin ikinci, takımınında üçüncü golünü attı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Enzo Crivelli attığı golle skoru 4-0 yaptı. Fransız forvet bu sezonki 3. golünü Rizespor'a karşı attı. 90+1'de İrfan Can Kahveci attığı müthiş golle maçın skorunu belirledi: 5-0.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 8'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.