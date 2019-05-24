Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bu haftasonunda oynanacak olan 34. hafta maçları ile son bulacak. Ligde 43 puanla 9. basamakta bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da ligin son maçında 66 puanla 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ligde iyi bir konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan bu mücadele, her iki takım için de prestij mücadelesi olacak. Karşılaşmanın Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'a giden ve kampa giren turuncu yeşillilerde sakatlığı süren Sackey dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Alanyasporlu futbolcular hafta başından beri yardımcı antrenör Murat Şahin gözetiminde çalışıyordu. İstanbul'daki UEFA Pro Lisans 3 kursunda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşamki maçta takımının başında olacak.