Başakşehir-Alanyaspor maçını yönetecek hakem belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı mücadeleye ise Aydın Bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 1 maç yöneten Şimşek, TFF 1. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF 3. Lig'de ise 1 maç yönetti. Bahattin Şimşek, turuncu yeşilli temsilcimizin ise bugüne kadar 2 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak olan ligin son maçında Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını da Ali Saygın Ögel ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yasin Kol olacak.