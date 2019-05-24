Başakşehir-Alanyaspor karşılaşması (CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM

89' Medipol Başakşehir'de 17 numaralı İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Yerine 20 numaralı Soner Aydoğdu girdi.

85' Medipol Başakşehir'de 34 numaralı Mert Günok oyundan çıktı. Yerine 1 numaralı Volkan Babacan girdi.

72' Alanyaspor'da 78 numaralı Fernandes oyundan çıktı. Yerine 42 numaralı Joel Obi girdi. Alanyaspor'da 21 numaralı Nsakala, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine ise 61 numaralı genç futbolcu Emre Bekir girdi.

65' Başakşehir'de 18 numaralı Stefano Napoleoni oyundan çıktı. Yerine 10 numaralı Robinho girdi.

56' Sol kanattan Gael Clichy'nin kısa pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Ufuk Ceylan'ın kontrolünde kalıyor.

51' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Edin Visca bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

50' Junior Fernandes'in kısa pasıyla topla buluşan Lucas Villafanez sol kanatta ofsaytta kalıyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONAR ERDİ

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

40' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Lucas Villafanez ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas önünde bu topa hareketlenen Junior Fernandes kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kale üzerinden dışarı çıkıyor.

37' Sağ kanattan atılan ortaya hareketlenen Papiss Cisse ceza sahası içine ofsaytta kalıyor.

35' Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Lucas Villafanez sol kanatta ofsaytta kalıyor.

35' Orta alandan atılan uzun pasa hareketlenen Lucas Villafanez sol kanatta ofsaytta kalıyor.

34' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Lucas Villafanez ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Junior Fernandes kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kalıyor.

20'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Lucas Villafanez ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

17'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Fabrice N'Sakala ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Papiss Cisse kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

16'GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e taşıyor.

11'Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla ilerleyen İrfan Can Kahveci kaleye yerden şutunu gönderiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

10'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Edin Visca ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

6'Medipol Başakşehir, Ufuk Ceylan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçiyor.

5'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Eljero Elia altıpas önüne pasını atıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

1'Hakem Bahattin Şimşek maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç Medipol Başakşehir'li oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 20:02