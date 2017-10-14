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Başakşehir - A. Alanyaspor maçı bugün

Süper Lig'de daha önce iki kez karşılaştığı Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmayan Aytemiz Alanyaspor, bugün oynanacak maçta ilk galibiyetini almak istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak

Başakşehir - A. Alanyaspor maçı bugün

Süper Lig'de daha önce iki kez karşılaştığı Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmayan Aytemiz Alanyaspor, bugün oynanacak maçta ilk galibiyetini almak istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 00:02
Başakşehir - A. Alanyaspor maçı bugün
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SÜPER Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan tekrar başladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 16.30'da oynanacak mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek. Bu önemli mücadele öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor topladığı 10 puanla 8. basamakta yer alıyor. Ev sahibi Medipol Başakşehir ise 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Alanyaspor'da 3 maç ceza alan Giorgios Tzavellas dışında eksik bulunmuyor. Başakşehir'de ise sakatlığı geçen Emmanuel Adebayor'un kadroda olması bekleniyor.
TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN
Başakşehir ile oynanacak bu dev maçta turuncu yeşillilerin tek düşüncesi galibiyet olacak. Üst üste aldığı Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri ile özgüven kazanan Alanyaspor, bugün sahaya son derece rahat çıkacak. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına galibiyetin anahtarını veren Safet Susic, rakibini önce durdurup sonra vurmanın planlarını yapıyor. Eğer Aytemiz Alanyaspor bu önemli maçtan puan veya puanlarla dönerse rakibi ile arasındaki puan farkını da azaltmış olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirAlanyasporFatih Terim Stadyumu
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