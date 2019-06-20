Başakşehir, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

MEDİPOL Başakşehir, 4 futbolcusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-Lacivertliler, ilk olarak 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen ve 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen Adebayor'a turuncu-lacivertli kulüp, verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan teşekkür mesajında, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Medipol Başakşehir'de 2,5 sezon geçiren 35 yaşındaki santrfor, 76 resmi maçta 28 gol attı.

İstanbul ekibi daha sonra geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'un biten sözleşmelerini yenilenmediğini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, her iki oyuncuya da teşekkür edildi ve sözleşmelerinin uzatılmayacağı belirtildi. Öte yandan Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Riad Bajic'e de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Turuncu-lacivertlilerde 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 37 resmi maçta 12 gol kaydetti.