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Barış Karagümrük'te

Alanyaspor'da önceki gün bir ayrılık daha gerçekleşti

SPOR 15.08.2019, 00:19 Enes Subaşı
Barış Karagümrük'te
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TEKNİK Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Barış Başdaş, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve sezonun ikinci yarısını Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Barış Başdaş, yeni sezon hazırlık kamplarına katıldı ancak göze giremedi. Turuncu yeşilli yönetimle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden deneyimli oyuncu, yeni sezonda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

#Alanyaspor
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