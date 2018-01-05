Barış Başdaş Alanyaspor'a imzayı attı

GEÇTİĞİMİZ günlerde ismi Aytemiz Alanyaspor ile anılan, dün akşam saatlerinde de Yeni Alanya'nın okuyucularına duyurduğu Barış Başdaş'ın transferi bu akşam gerçekleşti. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına turuncu yeşilli yapan imzayı atan genç savunmacı, "Alanyaspor'a katkı sağlamaya geldim" dedi.
BARIŞ BAŞDAŞ KİMDİR?
Daha önce Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor formaları da giyen Aytemiz Alanyaspor'un yeni futbolcusu Barış Başdaş, son olarak Kardemir Karabükspor formasını terletti. Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Karabükspor'daki 1,5 yılında, 42 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de TSYD Kupası maçına çıktı.
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