Barcelona’dan Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önce Porto’yu deplasmanda ardından da Leipzig’i evinde yenen Beşiktaş, 2’de 2 yaparak Türk futbol tarihinde bir ilki başardı. Türkiye’den hiçbir takımın daha önce 2’de 2 ile başlayamadığı Şampiyonlar Ligi’nde grubunda büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, İspanyolların dünyaca ünlü kulübü Barcelona’nın da gözünden kaçmadı.
Resmi Twitter Türkiye hesabından bir paylaşımda bulunan Barcelona, “Barça Türkiye’den Beşiktaş gibi UCL’de ikide iki yapan sekiz takımdan biri” yazdı.
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