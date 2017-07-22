Barcelona’da Arda’nın numarası değişmedi

LA Liga takımlarından Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD’de organize edilecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda futbolcuların giyeceği formaların numaralarını açıkladı. Listede milli futbolcu Arda Turan’ın numarası değişmedi. Turan, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi 7 numarayı giyecek. Barca, ABD’deki turnuvada 23 Temmuz’da Juventus, 27 Temmuz’da Manchester United ve 30 Temmuz’da da Real Madrid ile karşılaşacak.