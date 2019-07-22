Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
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İSPANYOL ekibinin savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti. 

Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine." ifadesini kullandı. 

Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.

Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.

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