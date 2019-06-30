Barcelona'nın yeni oyuncusu Alanya'da tatil yapıyor

İSPANYOL futbol devi Barcelona’nın, Ajax’tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya’ya gelerek, Türkler Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bonservisi, tatil yaptığı otelin fiyatından çok daha fazla olan genç futbolcu hakkında sosyal medyadan yorumlar da yapıldı. Genç futbolcu bugün ise arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya’yı çok sevdiğini dile getirerek övgüler yağdırdı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 18:09