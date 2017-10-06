Barcelona'nın 1 kişiyi bile almadığı maçta fatura ağır oldu

Boş tribünler önünde oynanan maçı 3-0 kazandı ancak 3.4 milyon euro kaybetti. Yaklaşık 99 bin seyirci kapasiteli stadı her maç hınca hınç dolan Katalan ekibi, bilet geliri ve etkinliklerden yoksun kaldı.

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