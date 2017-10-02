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Barcelona greve gidiyor

Barcelona Kulübü, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere desteğini sürdürüyor

Barcelona greve gidiyor

Barcelona Kulübü, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere desteğini sürdürüyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 21:07
Barcelona greve gidiyor
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KULÜP, yarınki genel greve katılacağını, ofislerini kapatacağını ve  antrenman yapılmayacağını açıkladı.
 
Barcelona Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra Nou Camp  Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Josep Maria  Bartomeu, "Katalonya'nın yaşadığı gerçeği dünyaya açıklamaya devam edeceğiz."  dedi.
 
Katalonya'da yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve bununla  bağlantılı olaylarda Barcelona Kulübünün, Katalan halkının yanında yer almaya  devam edeceğini vurgulayan Bartomeu, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Tarihi bir dönemden geçiyoruz ve ülkemizin özgürlüklerine daha çok  bağlıyız. Vatandaşlara saygı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunmasını  savunuyoruz. Katalonya'ya sadık bir bağlılığımız var ve bunu elimizdeki tüm  imkanlarla göstereceğiz. Dün demokrasiyi savunanlarla ve saldırıların  mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz."
 
Bartomeu, referandumda oy kullanma merkezlerine müdahale eden İspanya  ulusal polisinin "orantısız güç kullandığını" öne sürerek, Katalonya'da son  yıllardaki kendi geleceğine karar verme hakkı ve referandum girişimlerine destek  verdiklerini hatırlattı.
 
 İspanya'da tartışma konusu olan, Barcelona Kulübünün girişimiyle La  Liga'nın 7. haftasındaki Las Palmas maçının seyircisiz oynanmasıyla ilgili de  açıklamalar yapan Bartomeu, "Katalan yerel polisi maçın normal şartlarda  oynanabileceğini bize söyledi. Güvenlikle ilgili maçı iptal etmek için hiçbir  sebep yoktu. Biz, Katalonya'nın yaşadığı olağanüstü durumdan dolayı maçın  ertelenmesini istedik. Ama kabul edilmeyince de ülkemizin yaşadıklarını tüm  dünyaya göstermek için seyircisiz oynama kararı aldık. Bu benim başkan olarak  aldığım en zor karardı." şeklinde konuştu.
 
"Katalonya'nın olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanında Barcelona,  La Liga'yı bırakacak mı? Fransa veya İngiltere liglerinde oynama seçeneklerini  değerlendiriyor musunuz? sorusuna Bartomeu, "Katalonya olarak zor anlar  yaşıyoruz. Zamanı geldiğinde yönetim kurulumuz sakin bir şekilde kararını  alacaktır." cevabını verdi.
 
Bartomeu, konuşmasını "Yaşasın Barça, yaşasın Katalonya" diyerek  tamamladı.
 
Barcelona Kulübü Sözcüsü Josep Vives ise "Bundan sonra Barcelona için  Katalonya dışında İspanya'da deplasman maçı oynamak daha mı zor olacak?"   sorusuna verdiği cevapta, "Barcelona için deplasmanda oynamak her zaman zordur.  Çünkü her takım bize karşı kazanmak istiyor. Bizim kulüp olarak savunduğumuz  değerler var. Kimseyi karşımıza almak istemiyoruz. Umarım bize karşı düşmanlık  olmaz." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona KulübüKatalonya
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