Barcelona'dan beklenmedik Arda kararı

İSPANYA La Liga takımlarından Barcelona, Amerika'da yapılacak kamp için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıkladı. Kadroda Türk yıldız Arda Turan da yer aldı.
Teknik direktör Ernesto Valverde, sakatlıkları bulunan Rafinha ve Deulofeu ile Konfederasyonlar Kupası'na katıldığı için tatili devam eden Ter Stegen ve Andre Gomes dışında tüm A takım oyuncularını kafileye dahil etti.
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Barcelona, ABD'de gerçekleştireceği tur kapmasında 22 Temmuz'da Juventus, 26 Temmuz'da Manchester United ve 29 Temmuz'da Real Madrid ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak.
Barcelona'nın kamp kadrosu şöyle;
Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Arda, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Umtiti, Semedo, Marlon, Douglas, Samper, Vermaelen, Munir, Ortolá, Jokin Ezkieta, Aleñá.
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