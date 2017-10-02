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Barcelona'da referandum depremi! Çifte istifa...

Barcelona'nın ertelenmesini istediği Las Palmas maçına çıkması ve Başkan Bartomeu'nun "Maça çıkmamak bize 6 puana mal olurdu" açıklaması sonrası Asbaşkan Vilarrubi ve yönetim kurulu üyesi Mones istifa etti

Barcelona'da referandum depremi! Çifte istifa...

Barcelona'nın ertelenmesini istediği Las Palmas maçına çıkması ve Başkan Bartomeu'nun "Maça çıkmamak bize 6 puana mal olurdu" açıklaması sonrası Asbaşkan Vilarrubi ve yönetim kurulu üyesi Mones istifa etti

02 Ekim 2017 Pazartesi 21:00
Barcelona'da referandum depremi! Çifte istifa...
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PAZAR günü Katalonya’nın bağımsızlığı için düzenlenen referandumda yaşananlar ve Barcelona’nın Las Palmas maçına çıkmasının yankıları sürüyor. Barcelona Başkanı Bartomeu, maçın oynanmaması yönünde taleplerinin kabul edilmemesi sonrası “Dünyaya burada neler olduğunu göstermek, dikkati iyice çekmek için maçın seyircisiz oynanmasını istedik” demiş ve Bacelona’nın maça çıkmaması halinde bunun 6 puana mal olacağını açıklamıştı.
 
Ancak başkanın açıklamaları kulüp yönetimindeki herkesi tatmin etmedi. Asbaşkan Carles Villarubi ve yönetim kurulu üyesi Jordi Mones, maçın oynanması kararına tepki olarak istifa etti. 

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaReferandum Depremi
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