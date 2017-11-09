Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı

BARCELONA'DA rekorları bir bir kıran Lionel Messi, Arjantin basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Sevilla maçı ile Barcelona'daki 600. maçında çıkan Messi, hayalindeki takımın futbola başladığı takım olan Newell's Old Boys olduğunu belirtti.

''KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİM BU...''

Arjantin basınına röportaj veren Lionel Messi, ''Newell's Old Boys'ta oynamak benim hayalim. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. Dönüp Newell's için oynamayı çok isterim ancak bu seviyemi korumam gerekiyor. Çünkü küçüklüğümden beri hayalim bu'' şeklinde konuştu.

Futbola Newell's Old Boys altyapısında başlayan Lionel Messi, 2000 yılında tuttuğu takımdan ayrılıp Barcelona altyapısına transfer olmuştu.

11 MAÇTA 12 GOLÜ VAR

Bu sezon La Liga'da çıktığı 11 maçta 12 gol kaydeden ve La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan Messi, Barcelona'nın lider olmasında en büyük pay sahibi konumunda.