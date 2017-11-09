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Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, "Newell's Old Boys'ta oynamak benim hayalim. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim bu." dedi

Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, "Newell's Old Boys'ta oynamak benim hayalim. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim bu." dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 09:50
Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı
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BARCELONA'DA rekorları bir bir kıran  Lionel Messi,  Arjantin basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Sevilla maçı ile  Barcelona'daki 600. maçında çıkan  Messi, hayalindeki takımın futbola başladığı takım olan Newell's Old Boys olduğunu belirtti.

''KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİM BU...''

Arjantin basınına röportaj veren  Lionel Messi, ''Newell's Old Boys'ta oynamak benim hayalim. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. Dönüp Newell's için oynamayı çok isterim ancak bu seviyemi korumam gerekiyor. Çünkü küçüklüğümden beri hayalim bu'' şeklinde konuştu.

Futbola Newell's Old Boys altyapısında başlayan  Lionel Messi, 2000 yılında tuttuğu takımdan ayrılıp  Barcelona altyapısına transfer olmuştu.

11 MAÇTA 12 GOLÜ VAR

Bu sezon La Liga'da çıktığı 11 maçta 12 gol kaydeden ve La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan  Messi,  Barcelona'nın lider olmasında en büyük pay sahibi konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
SevillaArjantinBarcelonaLionel MessiSpor
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