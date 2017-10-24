Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107206
ALTIN
153.539
DOLAR
3.7450
STERLİN
4.9083
EURO
4.4056
25 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Ekim 2017 Alanya -...
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan...
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini...
banner468

Banvit, Yunanistan'dan zaferle ayrıldı

Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Banvit, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 74-70 mağlup etti

Banvit, Yunanistan'dan zaferle ayrıldı

Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Banvit, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 74-70 mağlup etti

24 Ekim 2017 Salı 22:14
Banvit, Yunanistan'dan zaferle ayrıldı
banner404

YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'daki OAKA Olimpik Spor Salonu'nda oynanan  mücadelenin ilk periyodunu 23-16 önde tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 38-33  üstün gitti.
 
Üçüncü çeyreği 55-50 önde kapatan Banvit, müsabakadan da 74-70 galip  ayrıldı.
 
Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla AEK adına Harris olurken,  Banvit'te Caloiaro 13 sayı üretti.
 
Bu sonuçla Banvit, gruptaki ikinci galibiyetini aldı. AEK ise ikinci  mağlubiyetini yaşadı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BanvitYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor kupaya veda etti!
Çaykur Rizespor kupaya veda etti!
Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti
Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti
PFDK sevkleri açıklandı!
PFDK sevkleri açıklandı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim