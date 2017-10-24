Banvit, Yunanistan'dan zaferle ayrıldı

YUNANİSTAN 'IN başkenti Atina'daki OAKA Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 23-16 önde tamamlayan Banvit , soyunma odasına da 38-33 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 55-50 önde kapatan Banvit, müsabakadan da 74-70 galip ayrıldı. Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla AEK adına Harris olurken, Banvit'te Caloiaro 13 sayı üretti. Bu sonuçla Banvit, gruptaki ikinci galibiyetini aldı. AEK ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

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