Banvit, Anadolu Efes'i farka boğdu

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes evinde Banvit’i ağırladı. Müsabaka Banvit’in 99-77’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil xx, Mehmet Şahin xx
Anadolu Efes: McCollum xx 16, Doğuş x, Brown xx 7, Birkan x, Arda xx 3, Onuralp x, Berk xx 4, Stimac xxx 25, Mustafa xx 8, Dragic xx 5, Dunston xx 4, Simon xx 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Banvit: Thomas xx 7, Hazer x, Kulig xxx 23, Tolga Geçim x, Can Altıntığ xx 2, Erkin Şenel x, Vidmar xx 11, Rautins xxx 15, Rıdvan Öncel xx 7, Taylor xx 12, Caloiaro xxx 22, Berke Atar x
Başantrenör: Sasa Filipovski
1. Periyot: 20-29 (Banvit lehine)
Devre: 42-51 (Banvit lehine)
3. Periyot: 56-74 (Banvit lehine)
5 faul alan: Adonis Thomas (Banvit)
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