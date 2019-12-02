Ballon d'Or en iyi futbolcu ödülü Lionel Messi'nin

LİONEL Messi, 5 ödüllü rakibi Cristiano Ronaldo'yu geçerek 6. kez bunu kazanmanın sevincini yaşadı. Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ödüle aday gösterilmişti. Öte yandan Cristaino Ronaldo'nun ödül merasiminde yer almaması dikkat çekti. Liverpool'un savunmacısı Virgil van Dijk, ikinci, Cristiano Ronaldo ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Megan Rapinoe ödülü kazanan isim oldu. Rapinoe; Dünya Kupası, Dünya Kupası Altın Top, Dünya Kupası Altın Ayakkabı ve FIFA Yılın Kadın Futbolcusu ödüllerinin ardından, Kadınlar Ballon D'or'un da sahibi oldu.