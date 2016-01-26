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Balkes'e boyun eğdik

Multigroup Alanyaspor'un altyapı takımı U21'ler, Konaklı Şehir Stadyumu'nda konuk ettikleri Balıkesirspor U21 Takımı'na 1-0 mağlup oldu

Balkes'e boyun eğdik

Multigroup Alanyaspor'un altyapı takımı U21'ler, Konaklı Şehir Stadyumu'nda konuk ettikleri Balıkesirspor U21 Takımı'na 1-0 mağlup oldu

26 Ocak 2016 Salı 00:16
Balkes'e boyun eğdik
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U21 Ligi'nde topladığı 27 puanla 8. sırada bulunan Multigroup Alanyaspor U21 Takımı, sahasında ağırladığı Balıkesirspor U21 Takımı'na ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Çekişmeli geçen mücadele de hakem Tayfun Sarı, her iki takım futbolcularına toplam 13 sarı, 2 de kırmızı kart çıkararak rekor kırdı. Alanyaspor'da 80. dakikada Mustafa Önay ikinci sarıdan, 85. dakikada ise Yasin Dağlı 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını maçın son anlarında eksik bıraktılar. Multigroup Alanyaspor bir sonraki maçını 7 Şubat 2016'da deplasmanda Yeni Malatyaspor U21 Takımı ile yapacak. 
U19 Elit Ligi'nde mücadele eden ve 32 puanla 5. sırada bulunan Multigroup Alanyaspor U19 Takımı ise, sahasında ağırladığı Balıkesirspor U19 Takımı'na 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor U19 Takımı'nı deplasmanda 1-0 mağlup eden turuncu yeşilliler, Balıkesirspor maçında İlk ve ikinci yarıda gelen gollere engel olamadılar. 3 puanı kaçıran ve zirveden bir adım daha uzaklaşan Alanyaspor U19 Takımı, bir sonraki maçını 7 Şubat 2016'da deplasmanda Yeni Malatyaspor U19 Takımı ile yapacak.

HASRETE SON VERDİLER

Coca-Cola Gelişim Ligleri'nde mücadele eden ve haftalardır galibiyet hasreti çeken Multigroup Alanyaspor U17 Takımı bu hafta Menemen Belediyespor'u ağırladı. Rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan turuncu yeşilli futbolcular, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki 2. galibiyetlerini elde ettiler. Alanyaspor U17 Takımı, bir sonraki maçını 31 Ocak 2016'da deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyesi U17 Takımı ile yapacak. Öte yandan yine Coca-Cola Gelişim Ligleri'nde mücadele eden Multigroup Alanyaspor U16, U15 ve U14 takımları bu hafta Akhisar Belediye Gençlikspor U16, U15 ve U14 takımları ile karşılaştılar. Rakibi ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor U16 Takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Rakiplerini İncekum Stadı'nda ağırlayan U15 ve U14 takımlarından ise bir galibiyet, bir de mağlubiyet geldi. Alanyaspor U15 Takımı rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, U14 Takımı ise rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:20
Anahtar Kelimeler:
U21Alanyaspor
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