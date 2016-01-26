Balkes'e boyun eğdik

U21 Ligi'nde topladığı 27 puanla 8. sırada bulunan Multigroup Alanyaspor U21 Takımı, sahasında ağırladığı Balıkesirspor U21 Takımı'na ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Çekişmeli geçen mücadele de hakem Tayfun Sarı, her iki takım futbolcularına toplam 13 sarı, 2 de kırmızı kart çıkararak rekor kırdı. Alanyaspor'da 80. dakikada Mustafa Önay ikinci sarıdan, 85. dakikada ise Yasin Dağlı 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını maçın son anlarında eksik bıraktılar. Multigroup Alanyaspor bir sonraki maçını 7 Şubat 2016'da deplasmanda Yeni Malatyaspor U21 Takımı ile yapacak.

U19 Elit Ligi'nde mücadele eden ve 32 puanla 5. sırada bulunan Multigroup Alanyaspor U19 Takımı ise, sahasında ağırladığı Balıkesirspor U19 Takımı'na 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor U19 Takımı'nı deplasmanda 1-0 mağlup eden turuncu yeşilliler, Balıkesirspor maçında İlk ve ikinci yarıda gelen gollere engel olamadılar. 3 puanı kaçıran ve zirveden bir adım daha uzaklaşan Alanyaspor U19 Takımı, bir sonraki maçını 7 Şubat 2016'da deplasmanda Yeni Malatyaspor U19 Takımı ile yapacak.





HASRETE SON VERDİLER



