Balkan şampiyonu Erken'i ziyaret etti 

MİLLİ Sporcumuz, Makedonya'nın Ohrid şehrinde 14-16 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen ETÜ Balkan Şampiyonası'nda, Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı.

3 triatlet ile yarışmaya katılan Alanya Belşediyespor'un başarılı sporcusu İlkben Almila Sarıtaş, yarıştığı Yıldız Kızlar kategorisinin en küçük sporcusu olarak mücadele etmiş, Mekedonya'da Alanya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmişti.

ERKEN: MİLLİ SPORCUMUZLA NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, İlkben Almina Sarıtaş'ın Madekonya'da büyük başarı elde ederek Alanya'nın gururu olduğunu söyledi. Erken, başarılı sporcuyu ve Antrenör Zekeriya Yücetürk'ü başarılarından dolayı kutladı ve eğitim ve spor hayatında başarılar diledi.