Balıkesirspor'a FIFA’dan da ceza gelebilir

BALIKESİR Baltok Kulübü resmi internet sayfasından yapılan açıklamada futbolculara ve kulüpler olan 12 milyon 500 bin TL geçmiş dönem borcunun ödendiğini belirterek, "Dün toplanan TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kulübümüzün 3 puanının silinmesine karar vermiştir. Ağustos ayı içerisinde kulübümüz adına yapılan açıklamada ulusal kulüp lisansına ilişkin istenen kriterlerin yerine getirildiği ve nihai açıklamanın Futbol Federasyonu tarafından eylül ayı içerisinde yapılacağı belirtilmişti. Yeni yönetimimiz ilk iş olarak temmuz ayında federasyondan alınan bilgilere göre kulüp lisansa engel borçları kapatmış ve daha sonra transfer yasağına engel borç ödemelerini gerçekleştirilerek transfer yapma imkanı bulmuştur" denildi.

"FIFA’DAN CEZA GELME RİSKİ VAR"

2 aylık süreçte futbolculara ve kulüplere toplam 12 milyon 500 bin TL geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç ödemesi yapıldığını belirten açıklamada, "Problemli 34 dosyadan 27 tanesi kapatılmıştır. Ayrıca güncel futbolcu alacakları, primler ve cari dönem harcamaları için de 2 milyon 500 bin TL olmak üzere bu kısa dönem içerisinde yapılan toplam ödeme tutarı 15 milyon TL’dir. Kulüp lisansına ilişkin mali kriterleri yerine getirdiğimizi düşünürken 16 Eylül Cumartesi gecesi kulübümüze gönderilen yazıda süper ligde mücadele ettiğimiz dönemde takımımızda oynayan Andre Santos (586 bin Euro) ve Nuno Cuelho ‘nun (1 milyon 203 bin Euro) alacaklarına ilişkin ödemelerin yapılması halinde kulüp lisansına ilişkin mali kriterlerin yerine getirilmiş olacağı belirtilmiştir. Bu borçlar kulübümüz tarafından bilinmekle birlikte temmuz ayında federasyonla yapılan görüşmelerde lisansa engel borç olarak karşımıza çıkmamıştır. Bu iki dosya ayrıca şu anda FIFA disiplin komitesindedir ve oradan da bir ceza gelme riski vardır" açıklaması yapıldı.

İki gün içerisinde yaklaşık 7 milyon 500 bin TL’lik ödemenin gerçekleştirilmesi imkanı olmadığından kulüp lisans kurulundan 45 gün ek süre talep edildiği belirtilen açıklamada, "Daha önce Mart 2017 ve Temmuz 2017 tarihlerinde 2 kez uzatma alındığından dolayı bu talep kabul görmemiş ve puan silme cezası ile karşılaşılmıştır. Cezanın kaldırılmasına ilişkin tahkim kuruluna gerekli itirazlarda bulunacağız. Özellikle Andre Santos dosyası 2017 yılında kesin karara bağlandığından bu yılın kulüp lisansına engel teşkil etmemektedir. Umarız itirazımız olumlu sonuçlanır. İtirazımız olumsuz sonuçlansa bile takımımızın kapasitesi silinen bu 3 puanı telafi edecek güç ve seviyededir. Kulübümüzün borçlarını sıfırlayarak sağlıklı bir mali yapıya kavuşturma amacında olan yönetimimizin kalan borçlarla ilgili görüşmeleri halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.