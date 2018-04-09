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Balıkesir evinde galip!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor'u 2-1 yendi

Balıkesir evinde galip!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor'u 2-1 yendi

09 Nisan 2018 Pazartesi 20:23
Balıkesir evinde galip!
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SPOR Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor  Baltok, sahasında Denizlispor'u 2-1 yendi.
 
Stat: Balıkesir Atatürk 
 
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç
 
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan,  Abdulkadir Özgen (Dk. 87 Beleck), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Burak Çalık  (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Doğa İşeri (Dk 46. Furkan Çil), Bülent Cevahir, Cumali  Bişi
 
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan  Özkaymak (Dk. 90 Lazic), Kappel (Dk. 65 Barış Örücü), Mehmet Akyüz, Burak  Altıparmak (Dk. 78 Berkan Afşarlı), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan,  Aissati
 
Goller: Dk. 8 Otoo, Dk.19 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk.  43 Cenk Güvenç (Denizlispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Oğuzhan Çapar  (Balıkesirspor Baltok), Dk. 51 Kappel, Dk. 66 Ziya Alkurt, Dk. 68 Cenk Güvenç  (Denizlispor)
 

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