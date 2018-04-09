Balıkesir evinde galip!

SPOR Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor'u 2-1 yendi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen (Dk. 87 Beleck), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Burak Çalık (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Doğa İşeri (Dk 46. Furkan Çil), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 90 Lazic), Kappel (Dk. 65 Barış Örücü), Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 78 Berkan Afşarlı), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati
Goller: Dk. 8 Otoo, Dk.19 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 43 Cenk Güvenç (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok), Dk. 51 Kappel, Dk. 66 Ziya Alkurt, Dk. 68 Cenk Güvenç (Denizlispor)
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