Bakkal takımı motive etti

AYTEMİZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, bugün özel uçakla Kayseri'ye gidecek. Maçın son hazırlığını saat 16.00'da Kayseri'de yapacak olan Alanyaspor'lu oyuncular, daha sonra kampa girerek yarın saat 13.30'da başlayacak olan kritik mücadelenin başlama saatini beklemeye başlayacak. Ligde 32 puanı bulunan temsilcimiz kazanarak cendereden çıkmak istiyor. Düşme hattındaki rakiplerinin zorlu maçlar yapacağı bu haftada Kayserispor karşısında galip gelerek avantaj sağlamak isteyen Aytemiz Alanyaspor, kazandığı taktirde rahat bir nefes alacak ve gelecek hafta iç sahada oynayacağı Osmanlıspor maçına moralli çıkacak.

'SİZE GÜVENİYORUM'

Geldiği günden beri takıma pozitif bir ivme yakalatan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor maçı öncesinde oyuncularını terapiye aldı. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda futbolcularla tek tek ilgilenen tecrübeli teknik adamın, oyuncularını "Size güveniyorum. Hep birlikte bu işi başarıp kümede kalacağız" diyerek motive ettiği öğrenildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un maestrosu Emre Akbaba'ya da özel ilgi gösteren Mesut Bakkal'ın, "Kayserispor maçının yıldızı sen olacaksın. Senin enerjin tüm takıma yansıyacak" diyerek oyuncusuna olan güvenini dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.