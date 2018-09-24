Bakkal: 'Oyuncularımı kutluyorum'

BAKKAL“Özellikle ilk 3 hafta mağlubiyetlerden sonra içeride Göztepe maçından itibaren yaptığımız rotasyonla başlayan inanılmaz bir oyun disiplini devam ediyor. Bu da bize 9 puan olarak döndü. Onun için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kasımpaşa’nın çok iyi bir takım olduğunu, hücum gücünün fazla olduğunu biliyorduk. Rakibimiz ön tarafta çok iyiydi, geride eksik yakalanıyorlardı. Hafta boyunca buna çalıştık. Planlarınız tutunca inanılmaz keyif alıyorsunuz. 3 haftada 9 puanın bizi daha da ileriye itmesi gerekiyor. Oyuncularımın bunu hazmedip devam edeceklerine inanıyorum” dedi.

Galibiyeti getiren golleri atan Papiss Cisse’nin müthiş bir enerjisi olduğunun altını çizen Bakkal, “İlk geldiğinde sabah indi, Göztepe maçımız vardı. Sabah idman yaptık, inanılmaz temposu vardı. Lisansı yetişti, hiçbir şey yokmuş gibi oynadı. Takımdaki herkese ‘Cisse’nin enerjisini düşürmeyelim, bize lazım.’ dedim. Her şeyden önce iyi bir profesyonel, arkadaşlarına sarılıyor, böyle bir oyuncu bize lazımdı. 3-4 ay ara vermişti ama içindeki istek çok çabuk toparlanmasını sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Bugün 15 yıldır sahibi olduğu köpeğinin öldüğünü kaydeden Mesut Bakkal, “Üzüntülüyüm, 15 yıllık bir köpeğim vardı. Terrier cinsiydi. Adı Efe’ydi. Koynumda uyuttuğum, evlat gibiydi. Biraz hastalığı vardı. Bugün öldü. Şimdi bile anlatırken duygulandım. Sokak köpeklerine de bakıyorum. 50 kadar köpeğim var. Bu galibiyet onun son armağanı gibi oldu.” ifadelerini kullandı.