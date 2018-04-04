Bakkal motive etti

ANTRENMAN öncesi ve sonrasında futbolcularla sohbet eden tecrübeli teknik adam, önceki gün fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Birol Parlak ile bir süre sohbet etti. Bu sezon Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giyebilen Birol, yaşadığı sakatlıklardan dolayı da bir süredir takımdan uzaktı. Birol Parlak'ın moralini üst seviyeye taşımak için onunla bir süre sohbet eden Bakkal, "Sen bu takımın bir parçasısın. Kalan maçlarda sana ihtiyacım olacak" diyerek futbolcusunu motive etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.