Bakkal motive etti

ANTRENMAN öncesi ve sonrasında futbolcularla sohbet eden tecrübeli teknik adam, önceki gün fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Birol Parlak ile bir süre sohbet etti. Bu sezon Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giyebilen Birol, yaşadığı sakatlıklardan dolayı da bir süredir takımdan uzaktı. Birol Parlak'ın moralini üst seviyeye taşımak için onunla bir süre sohbet eden Bakkal, "Sen bu takımın bir parçasısın. Kalan maçlarda sana ihtiyacım olacak" diyerek futbolcusunu motive etti.