Bakkal'ın BJK hesabı

SPOR Toto Süper Lig'e verilen 'milli ara' bu hafta bitiyor. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde 3 grup halinde çalıştı. FC Tosno ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Junior Fernandes ve M'Billa Etame çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık, diğer oyuncular ise aerobik-dayanıklılık içeren istasyon çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlardaki Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama ve Mamadou Fofana ile sakatlığı bulunan Berkan Emir ve Ufuk Ceylan antrenmana katılmadı. Turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TOSNO İLE YENİŞEMEDİK

Aytemiz Alanyaspor lige milli maçlar dolayısıyla verilen arayı Rusya'nın FC Tosno takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya turuncu yeşilli takım Riou, Birol, Augusto, Maniatis, Wanderson, Cenk Ahmet, Villafanez, Emre Nefiz, N'Sakala, Barış ve Douglas ilk 11'i ile çıktı. 10'uncu dakikas Galiulin'in golüyle geriye düşen temsilcimiz, bu gole Villafanez'in penaltısıyla cevap verdi. 53'de Rocha'nın golüyle geriye düşen turuncu yeşilliler, Wanderson'un golüyle 2-2'yi yakaladı. Süper Lig maçlarında forma giyemeyen oyuncuların şans bulduğu hazırlık maçı 2-2 berabere bitti.