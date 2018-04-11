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'Bakkal'da veresiye yok'

Akhisarspor galibiyetiyle moral bulan Aytemiz Alanyaspor'da keyifler yerinde. Turuncu yeşilli takımın teknik patronu Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak elini iyice rahatlatmak istiyor

'Bakkal'da veresiye yok'

Akhisarspor galibiyetiyle moral bulan Aytemiz Alanyaspor'da keyifler yerinde. Turuncu yeşilli takımın teknik patronu Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak elini iyice rahatlatmak istiyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:47
'Bakkal'da veresiye yok'
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Cemali AYGIR 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yapan turuncu yeşilli futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi. 

TAKIMA NEFES ALDIRDI

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak elini rahatlatmak istiyor. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplamayı başaran tecrübeli teknik adam, elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile takımın nefes almasında büyük rol oynadı. Akhisarspor'a uygulanan tarifeyi Malatyaspor'a da uygulamak isteyen deneyimli çalıştırıcı, dün yapılan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak futbolcularını uyardı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor
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