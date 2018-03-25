Bakkal Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

AYTEMİZ Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular 3 grup halinde çalıştı. FC Tosno ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Junior Fernandes ve M'Billa Etame çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık, diğer oyuncular ise aerobik-dayanıklılık içeren istasyon çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlardaki Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama ve Mamadou Fofana ile sakatlığı bulunan Berkan Emir ve Ufuk Ceylan antrenmana katılmadı. Turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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