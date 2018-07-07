Bakkal açıkladı: Bobo yola çıktı

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımın Erzurum kampını Beinsports'a değerlendirdi. Hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Zaten hazır bir takımım vardı. Geçen yıl 11 maç çalıştığımız bir takım. Pek fazla dokusunu bozmak istemedik. O takımla bayağı önemli işler yaptığımızı biliyorum. Bunların içinde Gassama ile anlaşamadık. Baiano'yu aldık, o da çok iyi bir oyuncu. Kendi oyuncum Djalma'yı aldık. Ön tarafta bizlere katkı yapacağını düşünüyorum. Bunun yanında Hasan Ayaroğlu ve Kaan Kanak'ı transfer ettik. Önümüzdeki yıllarda ve şimdi faydalanabileceğimiz oyuncu grubuna onlar da dahil oldular. Çok fazla bir dokunuş yapmak istemedik. Bobo konusunu da çözdük gibi. Bugün son rötuşlar yapıldı. İnşallah hafta başında aramıza katılır. Tam anlamıyla imza atmadan veya olay bitmeden bir şey söylemek biraz şey oluyor ama inşallah istediğimiz bir oyuncu olan Bobo'yu alacağız. Çünkü bizim ileride sıkıntılarımız vardı, forvette. 27-28 gol atıyor. Ligi de bilen bir oyuncu. Kalitesine zaten diyecek bir şey yok. Olacağını düşünüyoruz yani. Sadece takımı güçlendirmek adına önemli transferler yaptığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız da bu boyutta devam ediyor" dedi.

'DEĞERİNİ BULAN SATILIR'

Transferi yılan hikayesine dönen Emre Akbaba hakkında da konuşan Mesut Bakkal, Emre'nin önceki gün kampa katıldığını vurguladı. Bakkal, "Emre şimdilik takımda ama kendisi ile de konuştum; transfer haberlerinin sadece basından geldiğini söyledi. Kulüp olarak veya Emre'nin önünü açmak adına kolaylık sağlanacak. Ben müsaade ettim. Ama ben daha önce şunu da ifade ettim; Emre takımda kaldığı zaman da yine en üst seviyede oynayacak karakterde bir oyuncu. Şu anda antrenmanlara başladı ve çalışıyoruz" dedi. Emre'nin bonservisinin sorulması üzerine o işlerden pek anlamadığını söyleyen Bakkal, "Tabiki bazı şeyleri de söylemeye çekiniyoruz ama ederini bulan satılır. Kulüpler de bir şekilde böyle yaşayacak. Satacağız ve para kazanacağız. Diğerlerinin parasını ödeyeceğiz. Bu işler böyle işliyor. Yani Emre gibi oyuncu da ederini bulduysa satılmasını isterim. Ama kalırsa da sorun etmeyecek bir oyuncu. Emre gibi bir oyuncu ile çalıştığım için memnunum. Deneyimli, kaptan, herşeyi konuşabileceğim bir oyuncu. Daha iyi yerlere gitmesi gerekiyorsa gidecek. Bunu ben engelleyemem. Kulüp de önünü açma anlamında gerekeni yapıyor. Bu konuda hep aynı şey tekrar ediliyor. Gidecek mi, kalacak mı diye. Belki uygun bir pazar bulunduğunda gidecek zaten. Bu kadar net" şeklinde konuştu.

