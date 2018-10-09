Bakın Emre Akbaba'nın parası nasıl ödenecek?

Galatasaray'ın sponsoru NEF'in, Emre Akbaba transferine yardım için Miami'de bulunan daireleri kulübe bağışladığı, sarı-kırmızılıların bonservisi ödemek için daireleri satmaya çalıştığı ortaya çıktı

Bakın Emre Akbaba'nın parası nasıl ödenecek?
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GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti.
GALATASARAY DAİRELERİ SATMAYA ÇALIŞIYOR
Fanatik'in haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Miami'de bulunan değeri 1.5 milyon euro'yu bulan birkaç daire verdi. Sarı kırmızılı yönetimin şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksitini ödemek istediği iddia edildi.

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