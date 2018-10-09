Bakın Emre Akbaba'nın parası nasıl ödenecek?

GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti.

GALATASARAY DAİRELERİ SATMAYA ÇALIŞIYOR

Fanatik'in haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Miami'de bulunan değeri 1.5 milyon euro'yu bulan birkaç daire verdi. Sarı kırmızılı yönetimin şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksitini ödemek istediği iddia edildi.