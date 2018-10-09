GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti.
GALATASARAY DAİRELERİ SATMAYA ÇALIŞIYOR
Fanatik'in haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Miami'de bulunan değeri 1.5 milyon euro'yu bulan birkaç daire verdi. Sarı kırmızılı yönetimin şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksitini ödemek istediği iddia edildi.
Bakın Emre Akbaba'nın parası nasıl ödenecek?
Galatasaray'ın sponsoru NEF'in, Emre Akbaba transferine yardım için Miami'de bulunan daireleri kulübe bağışladığı, sarı-kırmızılıların bonservisi ödemek için daireleri satmaya çalıştığı ortaya çıktı
GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti.