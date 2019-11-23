Bakan Selçuk Alanyalı öğretmenleri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara ve Antalya Voleybol takımları arasında oynanan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını izledi. Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın öğretmen, öğretmenlik anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Öğretmenliği sadece sınıflarda akademik içerikler paylaşan ve bazı kazanımlarla uğraşan bir meslek olarak görmüyorum. Sporun ve sanatın birleştirici gücüyle öğretmenlerin birbiriyle olan etkileşimleri ve öğrencilere olan rol modellik özelliklerinin bir araya getirildi. Bu, 'ekip ve beraber, centilmence yarışmak nedir? Türkiye'de, illerimizde, okullarımızda sporun birleştirici gücünden nasıl yararlanabiliriz?' sorusunun bir cevabı. O anlamda 2023 eğitim vizyon belgesinde öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak gibi bir hedefimiz vardı, bu ona da hizmet ediyor.

MEB OLARAK ÇOK MUTLUYUZ

81 il ve 778 ilçede yaklaşık 15 bin öğretme 8 bölgede turnuvalara katıldı. Basketbolda, voleybolda, masa tenisinde çok güzel yarışmalara girdiler. Bazen böyle hafif hırslı olanlar ya da tutkuyla bu işi sahiplenenler oldu. Ama bütününe baktığımızda öğretmenlerimiz çok büyük bir hevesle aileleriyle, öğrencileriyle birlikte bu konuyu çok destekledi. Sonuçta biz öğretmenlerimizin sosyal hayatına, kişisel hayatına böyle bir güzellik kattığımız için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak çok mutluyuz. Onların mutluluğunu yüzlerinden görebiliyorsunuz. Bütün Türkiye'de, bütün okullarda bu turnuva konuşuluyor. Öğrencilerimizden de çok fazla talep gelmeye başladı, 'Biz de yarışmalar istiyoruz' diye. Katılamayan öğretmenlerin bu öğretim yılı bitmeden tekrar yarışma düzenlenmesi konusunda talepleri var. Bazı hazırlıklar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlara, turnuva konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”