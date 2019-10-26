Bakan Çavuşoğlu'ndan Charlotte'a telefon
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'un maçı için gittiği Gaziantep'te Kilis'teki sınıra kadar giderek Mehmetçik'e Alanyaspor forması veren yerleşik Norveçli Charlotte Erga'yı arayarak teşekkür etti.
SPOR 26.10.2019, 21:37
ALANYA'DA yerleşik olarak yaşayan yüzlerce Norveç vatandaşından bir tanesi olan Charlotte Erga, aynı zamanda sıkı bir de Aytemiz Alanyaspor taraftarı. Turuncu yeşilli takımın iç sahadaki maçlarını kaçırmayan Charlotte, bugün deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçını da yerinde izledi. Bir grup Norveç vatandaşı ile birlikte uçakla gittiği Gaziantep'te Yörükler Grubu ile buluşan ve Kilis'e giderek sınır karakolundaki Mehmetçikleri ziyaret eden Charlotte Erga, bir rütbeli askere Aytemiz Alanyaspor forması hediye etti. Sosyal medyada gündem olan fotoğraf, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da dikkatinden kaçmadı. Bakan Çavuşoğlu, Charlotte'u arayarak hem askerimize hem de Alanyaspor'a destek verdiği için teşekkür etti.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Sivasspor
|9
|15
|4. Fenerbahçe
|8
|14
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|9
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5