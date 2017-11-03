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Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor taraftarlarını yolda bırakmadı

Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, Akhisarspor maçına 6 otobüsle çıkarma yapacakken sadece 2 otobüs bulabildi. Devreye giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 otobüs daha tahsis etti

Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor taraftarlarını yolda bırakmadı

Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, Akhisarspor maçına 6 otobüsle çıkarma yapacakken sadece 2 otobüs bulabildi. Devreye giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 otobüs daha tahsis etti

03 Kasım 2017 Cuma 16:55
Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor taraftarlarını yolda bırakmadı
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Haber: Cemali AYGIR

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 5 Kasım Pazar günü Manisa'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede takımlarına destek vermek isteyen Alanyasporlu taraftarlar, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 3'er adet, toplamda ise 6 adet otobüs talep etti ancak her iki belediye de taraftarlara 1'er otobüs verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine kara kara düşünmeye başlayan taraftar grupları, deplasmana gitmeyi iptal edecekken, son anda konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiler. Alanyaspor'un her zaman yanında olan Bakan Çavuşoğlu, taraftarlara bir firmadan 4 otobüs daha tahsis etti. Bu haber üzerine çok sevinen turuncu yeşilli taraftarlar, "Allah Bakanımızdan razı olsun. Her zaman olduğu gibi yine taraftarların yanında oldu" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Bakan çavuşoğluAlanyasporTaraftarOtobüs
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