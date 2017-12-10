Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
Türk öğrenciler üretti! 440 kilometreyi 5 TL'ye gidebiliyor
440 Km'yi 5 TL'ye gidiyor
banner468

Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor kampında

Bugün oynanacak olan Osmanlıspor maçı için Ankara'da bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kampını, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor kampında

Bugün oynanacak olan Osmanlıspor maçı için Ankara'da bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kampını, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti

10 Aralık 2017 Pazar 11:07
Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor kampında
İlgili Galeriye Git
banner404

TURUNCU yeşilli takımın kamp yaptığı otele gelen Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda ağabeyi olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yöneticiler ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Oyunculara moral veren Çavuşoğlu, mücadele öncesi futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 10.12.2017 11:17
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıAlanyaMevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kestelspor'dan gol yağmuru 2-10
Kestelspor'dan gol yağmuru 2-10
Osmanlıspor-Alanyaspor karşılaşması
Osmanlıspor-Alanyaspor karşılaşması
Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler
Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim