Bakan Çavuşoğlu Alanyaspor kampında

TURUNCU yeşilli takımın kamp yaptığı otele gelen Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda ağabeyi olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yöneticiler ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Oyunculara moral veren Çavuşoğlu, mücadele öncesi futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.